久原本家グループは9月30日、「茅乃舎だし」など和風調味料を販売する久原本家から、「茅乃舎だしおでん」を東京ミッドタウンガレリア(東京都港区)地下1階「汁や 東京ミッドタウン店」の跡地にオープンする。茅乃舎だしおでん同店は、産地から取り寄せた逸品食材を引き立てる「だしおでん」を中心に、おでんと相性の良い日本酒のだし割りやワインなどのお酒を取り揃えた、おでん専門店。おでんには、茅乃舎のだしを使用。食材とと