立憲民主党の野田佳彦代表は30日、次の衆院選での政権交代を目指し、新たに発足させる「次の内閣」（ネクストキャビネット＝NC）の布陣を発表した。立憲民主党の「次の内閣」では、ネクスト首相を野田氏が務め、代表選挙で野田氏と戦った吉田晴美衆院議員をネクストジェンダー・共生・孤独孤立担当相に起用した。人数を自民党の石破新総裁が新たに発足させる内閣の閣僚数と同じ20人にそろえ、泉健太前代表の時よりも女性の起用を増