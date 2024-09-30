大分県日田市天瀬町でユニークな案山子が田んぼに並ぶ「彼岸花と案山子まつり」が開催されています。 【写真を見る】案山子100点が人間や動物そっくり彼岸花と案山子まつり開催大分・日田市 のどかな田んぼのあぜ道にヒガンバナが咲き誇る日田市天瀬町本城地区。今年で17回目を迎える「彼岸花と案山子まつり」は実りの秋を迎えた毎年この時期に開催されています。 今年は「昔ながらの農作業」をテーマに地元の