昔から心霊現象が苦手で、日頃、ホラー作品に手を伸ばす機会が少ない。しかし、梨氏による『お前の死因にとびきりの恐怖を』（イースト・プレス）は、装画の爽やかさと、謎めいた帯文に惹かれた。Amazonで『お前の死因にとびきりの恐怖を』を見る“私は、怪異に、宣戦布告します”「新感覚のホラーモキュメンタリー」と謳われる通り、本書はこれまでのホラー作品とはまったく違う恐怖を体験できる。とある高校の文芸部の部室か