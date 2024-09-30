STARTO ENTERTAINMENTのアイドルグループで、株式会社として事業も手掛ける「TOKIO」の国分太一さん（50）と、同事務所のアイドルグループ「Travis Japan」の松田元太さん（25）がSNSに2ショットを公開した。ファンからは、ひげがやや目立つ松田さんが「かっこいい」などと注目を集めている。「雨の中新宿でロケしてました」松田さんは2024年9月27日にインスタグラムを更新。不定期で出演している「ザ！ 鉄腕！ DASH！！」（日本テ