たとえママ友との付き合いがしんどくても、子どものためと思うと我慢してしまうのが母親なのだろう。広島県の30代前半の女性（素材・化学・食品・医薬品技術職）は、「娘が2歳の時の話」を振り返った。（文：長田コウ）「私の周りのママ友は子ども同士を公園で遊ばせて、大人は遊具から離れたベンチで話に夢中になるタイプの人が多いです」「育児の方針が合う人とだけ仲良くしよう」一方の女性は、「子どもの安全を見守りたいタイ