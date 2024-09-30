香川県教育委員会 香川県教育委員会は30日、インフルエンザ感染のため、丸亀市立郡家こども園の5歳児のクラスを、10月1日、臨時休園にすると発表しました。今シーズン（9月2日～）、香川県内の学校・園でインフルエンザによる学級閉鎖は初めてです。 郡家こども園の5歳児クラスでは、30日、園児23人中7人が欠席し、このうち3人がインフルエンザと診断されました。 昨シーズン、香川県で初めてインフル