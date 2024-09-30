◆パ・リーグ西武―日本ハム（３０日・ベルーナドーム）日本ハムの新庄剛志監督が、ポジションを大幅に入れ替えたスタメンを組んだ。指名打者が定位置だったレイエスを一塁、捕手が本職の郡司を二塁、右翼には通常は左翼の水谷を入れ、本来は右翼の万波を左翼で起用した。すでに２位が確定。新庄監督は、日本シリーズ進出も視野に「レイエスも今後ファースト守らせますよ。日本シリーズに向けて、早くやっとかないと」と語