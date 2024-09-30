魯迅旧宅の一般公開を再開上海市26日、上海市にある魯迅旧居の正面玄関。（上海＝新華社配信/謝鑫）【新華社上海9月30日】中国の文豪・魯迅（ろ・じん）が1927年10月から36年に死去するまで住んだ上海市内の家が、3カ月余りの修繕工事を経て25日に一般公開を再開した。上海魯迅記念館が発表した。魯迅は上海の景雲里に転居した後、いくつかの住所を転々とし、33年に施高塔路の集合住宅に移った。当時の住所表示「大陸