タレントの土田優空（つちだ・ゆあ／20）、30日発売の『週刊ヤングマガジン』44号（講談社）のグラビアに登場。ブレイク必至の逸材美少女が、人生初の水着グラビアに挑戦した。【写真】“ブレイク必至の逸材美少女”土田優空人生初グラビア土田は韓国と日本のハーフで、中学1年生から芸能活動をスタート。キュートなルックスと身長155・B90・W60・H90センチの大迫力ボディを生かして、グラビアも解禁した。記念すべき初グ