政治家やタレントなど話題の人物を数多く描いたイラストレーターの山藤章二（やまふじ・しょうじ）さんが30日午前、老衰のため東京都内で死去した。87歳。東京都出身。葬儀は近親者で行う。喪主は長男大地（だいち）さん。武蔵野美術学校（現武蔵野美大）で美術を学び、在学中に日本宣伝美術会展で特選を受賞。その後も講談社出版文化賞（70年、さし絵部門）菊池寛賞（83年）スポニチ文化芸術大賞（01年）など、数々の受賞歴が