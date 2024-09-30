日本最古の大相撲トーナメントとして今年で81回目を迎えた「全日本力士選士権」が30日、東京・両国国技館で行われた。幕内トーナメントは32力士が参加。優勝戦は大関の琴桜が新大関の大の里を寄り切りで下し、大会初優勝を果たした。琴桜は1回戦で湘南乃海、2回戦で欧勝馬、3回戦で若元春を危なげない相撲で下すと準優勝戦では竜電を寄り切って優勝戦へ進出。大の里も1、2回戦を豪快なつり出しで勝利するなど秋場所優勝の勢い