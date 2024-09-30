帝国データバンクは３０日、国内食品主要社１９５社が１０月に値上げ予定の飲食料品が２９１１品目に上ると発表した。前年同月（４７５８品目）の６割程度にとどまるものの、単月としては今年最大の値上げラッシュとなる。「酒類・飲料」が１３６２品目で全体の４割超を占めた。キリンビバレッジは「午後の紅茶」など１３６品目の希望小売価格を６〜２５％、アサヒ飲料は「三ツ矢サイダー」など２３１品目を４〜２３％引き上げ