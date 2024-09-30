元大阪府知事、元大阪市長で弁護士の橋下徹氏が３０日、ＭＢＳ「よんチャンＴＶ」に生出演。自民党の石破新総裁に注文をつけた。石破氏は同日、会見を開き、１０月２７日投開票の日程で衆議院総選挙を行う意向を正式に表明した。橋下氏は「石破さん、１０月９日解散、１０月２７日総選挙、あきません！石破さんらしくない！このままだったら、風向き変わって自民党負けるかもしれませんよ。もう１回ちょっと考え直してくださ