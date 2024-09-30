日本テレビの定例社長会見が３０日、都内の同局で行われた。同局は、人気バラエティー「世界の果てまでイッテＱ！」近日放送予定の映像に元ＮＥＷＳの手越祐也（３６）が登場したことについて説明した。手越は、コロナ禍の２０２０年、外出自粛が求められていた緊急事態宣言中に酒席に参加していたことが問題視され、芸能活動を自粛。所属していたジャニーズ事務所（当時。現ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ社）も退