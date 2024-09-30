ジャニー喜多川氏による性被害を訴える人への補償が開始されて1年が経ち、「SMILEーUP．」は現在の補償状況を発表しました。「SMILEーUP．」によりますと、ジャニー喜多川氏の性加害の補償に関し、30日までに999人から受付窓口に申告がありました。すでに524人に補償内容を通知していて、このうち504人と合意し、498人には補償金を支払ったとしています。具体的な補償の金額などについては明らかにしていません。一方、申告があっ