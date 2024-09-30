上智大学を運営する学校法人上智学院は30日、来春就任する次期学長が、総合人間科学部教育学科の杉村美紀教授（62）に決まったと公表した。同大学で女性が学長に就くのは1913年の創立以来、初めてという。曄道佳明（てるみちよしあき）・現学長の任期満了に伴う交代で、任期は来年4月から4年間。同大によると、杉村教授の専門分野はアジアを中心とする比較教育学、国際教育学、多文化教育論など。85年にお茶の水女子大教育学部