秋田市の千秋公園で、昔話の紙芝居が上演され、認定こども園の園児たちが聞き入りました。上演されたのは、千秋公園にある与次郎稲荷神社が舞台の物語です。千秋公園を訪れたのは、秋田市にある、にいだこども園の園児と職員です。30日は、地元の明徳小学校の児童も招いて、園が手作りした紙芝居「きつねのひきゃく」を上演しました。千秋公園にある与次郎稲荷神社が舞台の物語です。「私はこの神明山に300年以上も前から住んでい