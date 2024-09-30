南海電気鉄道と泉北高速鉄道は、2025年4月1日付で合併する。南海電気鉄道を存続会社とする吸収合併で、9月30日に取締役会で決議し、合併締結を締結した。泉北高速鉄道は、2014年7月に大阪府などから旧大阪府都市開発の株式譲渡を受けて、グループ化。速達性の向上や運賃の値下げなどにより沿線を活性化させ、鉄道の利便性向上や泉北ニュータウンなどの沿線活性化などに取り組んだ。さらなるシナジーの発揮を目的として、2022年4月