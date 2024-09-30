Razerは、「RAZERCON 2024」を開催。「Razer Sensa HD Haptics」を搭載した製品「Razer Freyja」「Razer Kraken V4 Pro」を発表した。「Razer Sensa HD Haptics」を搭載した「Razer Freyja」は、ゲーム没入感を一新する世界初のHDハプティックゲーミングクッション。6つの「ハプティックモーターアクチュエータ」を搭載しており、戦場での激しい爆発からステルスミッション中の心臓の鼓動まで、ゲームのあらゆる瞬間をダイナミック