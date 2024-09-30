フィギュアスケートの２０２４〜２５年シーズン開幕に向けた記者会見が３０日、都内で行われ、国内のトップ選手が登壇した。女子で世界選手権３連覇中の坂本花織（シスメックス）は、今季のテーマを「ＣＨＡＮＧＥ」に設定。フリーでは３回転ルッツ、３回転フリップを２本ずつ入れる新構成へ、そして髪型も金髪シュートヘアと大胆チェンジを試みた。２０２６年ミラノ五輪のプレシーズンも攻めの姿勢で、「（五輪まで）１年前