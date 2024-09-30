フィギュアスケートの２０２４〜２５年シーズン開幕に向けた記者会見が３０日、都内で行われ、国内のトップ選手が登壇した。男子で２０２２年北京五輪団体＆個人銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は、今季テーマに「大人っぽく情熱的に」を掲げ、「ＳＰ、フリーともにより大人っぽく、そして内側から作る情熱をパフォーマンスとして感じていただけたら」と語った。ＭＣの宇野昌磨さんからは「どのジャンルの