歌手の木村カエラが３０日までに自身のＳＮＳを更新。女性３人組テクノポップユニット・Ｐｅｒｆｕｍｅとの４ショットを公開した。２９日放送のフジテレビ系「だれかｔｏなかい」（日曜・午後９時）に出演した木村。共演したＰｅｒｆｕｍｅのメンバーと抱き合うオフショットをインスタグラムで公開し、「なんだよーーーこれ。めちゃくちゃいい写真じゃないかよぉたまらん。」とコメント。あわせて、Ｐｅｒｆｕｍｅのメンバー