秀和システムは9月27日、『ちょっとのコツでうまくいく! 躁うつの波と付き合いながら働く方法』(松浦秀俊 著/高江洲義和 監修/1760円)を全国の書店、ネット書店で発売した。『ちょっとのコツでうまくいく! 躁うつの波と付き合いながら働く方法』(松浦秀俊 著/高江洲義和 監修/1760円)本書は、双極症に突然発症し、何回も休職・転職を繰り返しながらも、13年も気分を安定させながら穏やかに働くことができた著者が、実体験をベース