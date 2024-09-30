豪雨による無数の流木が押し寄せた、石川県輪島市門前町浦上地区の仮設住宅＝30日午後能登半島地震は10月1日で発生から9カ月。地震で甚大な被害を受けた半島北部に位置する石川県輪島市、珠洲市、能登町は記録的な豪雨被害にも見舞われ、地震被害の復旧が進んでいた道路や水道などのインフラが再び被災し、復旧の見通しが立っていない。途上だった生活再建のさらなる遅れが懸念される。30日も豪雨の不明者捜索が続いた。地震の