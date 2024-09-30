週明け３０日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前週末（午後５時）と比べて８１銭円高・ドル安の１ドル＝１４２円３７〜３９銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは２８銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１５９円１２〜１６銭で大方の取引を終えた。