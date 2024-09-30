富士山＝2024年8月環境省は30日、富士山の今年の開山期間（7月1日〜9月10日）に8合目を通過した登山者が昨年比8％減の20万4316人だったと発表した。うち初の通行規制を導入した山梨県側登山道「吉田ルート」は11万4857人で昨年比16％減、規制がなかった静岡県側の3ルートは計8万9459人で同6％増だった。時間帯別の推移では、吉田ルートで昨年は午後8時台から深夜に登山者が増加傾向だったが、今年は大幅に減った。登山道の混