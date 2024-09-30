プロ野球の第1次戦力外通告期間が30日に始まり、ヤクルトが嘉弥真新也投手（34）ら7選手、巨人が菊田拡和内野手（23）ら8選手に来季の契約を結ばないことを通知した。通告期間は2段階に分かれ、第1次は10月11日までで、クライマックスシリーズ（CS）ファーストステージ敗退の2球団のみ最後の試合の翌日までとなる。第2次はCS全日程終了の翌日から日本シリーズ終了の翌日まで。