自民党の吉野正芳元復興相（７６）＝衆院福島５区＝は３０日、次期衆院選への不出馬を表明した。福島県いわき市で開かれた後援会会合で、同氏の意向を会の幹部が代わって伝えた。健康上の理由という。党福島県連は同日の選挙対策委員会で、同区の区域を引き継ぐ新福島４区の候補として、新人で元県議の坂本竜太郎氏（４４）の擁立を決めた。坂本氏は１０月１日に正式に出馬表明する予定。