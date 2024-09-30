中国が、月面着陸ミッションで乗組員が着用する宇宙服を発表した/VCG/Visual China Group/Getty Images香港（ＣＮＮ）２０３０年までに宇宙飛行士を月面着陸させる計画を掲げる中国は３０日までに、月面着陸ミッションで乗組員が着用するための特別に設計された宇宙服を発表した。国営メディアによると、中国有人宇宙プロジェクト弁公室（ＣＭＳＡ）が公開した赤と白の新しい宇宙服は、月の極端な気温、放射線、塵（ちり）に耐えら