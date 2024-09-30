高速道路で突然、タンクローリーから火の手が上がりました。タンクローリーから激しく立ち上る炎と煙。消防隊の放水の様子も確認できます。映像が撮影されたのは北海道森町の高速道路で、27日午後。火は1時間ほどで消し止められましたが、周辺は一時、通行止めとなりました。けが人などはいませんでした。なぜ火が出たのか警察などが調べています。