れいわ新選組山本太郎代表が３０日、衆院選が１０月２７日投開票の見込みとなったことにコメントを発表した。自民党の石破茂総裁は３０日、記者会見を開き、「諸条件が整えば１０月２７日に解散・総選挙を行いたい」と話した。衆参での予算委員会は開かれずに党首討論が代わりに行われる可能性が高く、１５日公示、２７日投開票となる。山本氏は「自民党とは詐欺師であり統一教会であり裏金泥棒でありサタンだ」とコメント