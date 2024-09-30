?初タイトル?で弾みをつける。大相撲の大関琴桜（２６＝佐渡ヶ嶽）が３０日、全日本力士選士権（東京・両国国技館）に出場。決勝で新大関大の里（２４＝二所ノ関）を寄り切って初優勝を果たした。同大会は今年で８１回の歴史を誇り、過去の優勝者には大鵬、北の湖、千代の富士ら大横綱も名を連ねる。伝統の大会を制した琴桜は「良かったと思います。（元横綱の祖父から受け継いだ）『琴桜』の名前を入れらた。師匠からも『頑張れ