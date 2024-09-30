新日本プロレスは３０日、次期ビッグマッチ「ＫＩＮＧＯＦＰＲＯ―ＷＲＥＳＴＬＩＮＧ」（１０月１４日、両国国技館）の全対戦カードを発表した。同大会ではメインのＩＷＧＰ世界ヘビー級王座戦（王者・内藤哲也ＶＳ挑戦者ザック・セイバーＪｒ．）をはじめとした７大王座戦が決定。ノンタイトル戦は２試合だが、いずれも注目のカードとなっている。１９９９年１０月のデビューからエースとして活躍し、昨年末から社長に