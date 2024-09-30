新日本プロレスは３０日、次期ビッグマッチ「ＫＩＮＧＯＦＰＲＯ―ＷＲＥＳＴＬＩＮＧ」（１０月１４日、両国国技館）の全対戦カードを発表した。メインでは２９日神戸大会でグレート―Ｏ―カーンの挑戦を退け初防衛に成功したＩＷＧＰ世界ヘビー級王者の内藤哲也が、今夏のＧ１クライマックス覇者ザック・セイバーＪｒ．とのＶ２戦に臨む。２０１３年以降の新日本は年間最大興行１月４日東京ドーム大会でＧ１覇者がＩＷＧ