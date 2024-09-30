お笑いコンビ「アンガールズ」の山根良顕さんが2024年9月30日、自身のインスタグラムを更新。オーストラリアの観光地「サーファーズパラダイス」に娘と2人で訪れたと報告した。「娘ちゃん身長伸びましたね！」山根さんは30日、「娘と二人でサーファーズパラダイス天気微妙w」とコメント。スポットの名前が書かれたアーチの下で、山根さんと娘が手を繋ぎながら2人で撮った記念写真を紹介。天気は曇り空で、写真全体がどんよりした