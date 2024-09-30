自民党の石破総裁は、10月27日投開票の日程で衆議院総選挙を行う意向を正式に表明しました。自民党の公認候補予定者となる「支部長」が不在の選挙区では、党本部に公認を求める動きが加速してます。新総裁に石破氏が決まった翌日、福岡1区の井上貴博衆議院議員は、福岡市内で迫り来る解散総選挙に向けた意気込みを示しました。■自民福岡1区・井上貴博衆院議員「僕たち衆議院はいつ解散があってもいいように日頃から活動をやってい