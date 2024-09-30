ファミリーマート岡山国府市場店岡山・中区 岡山県倉敷市のコンビニエンスストアで8月に強盗事件が発生したことを受け、岡山市で9月30日、訓練が行われました。 岡山市のコンビニエンスストアで行われた訓練は、犯人が刃物を突きつけて店員を脅し、現金を奪って逃走する想定です。 8月30日に倉敷市のコンビニで店員が刃物を持った男に脅され、現金8万5000円とたばこ1箱が奪われた事件を受けて、岡山県コ