落語家の三遊亭王楽さん（４６）が来年２月に七代目三遊亭円楽を襲名することが決まり、３０日、東京都内で記者会見を開いた。「大名跡で大変な重圧だが、精進したい」と覚悟を示した。王楽さんは三遊亭好楽さん（７８）の長男。２００１年に五代目円楽さんに入門し、０９年真打ちに昇進した。師匠の五代目と、兄弟子に当たる六代目（２２年死去）は、共に人気演芸番組「笑点」の司会者やレギュラー出演者として親しまれた。王