30日午後5時時点で、日本列島の南海上には“2つの台風”があります。 【画像で見る】この先の台風進路予想・雨風シミュレーション 1つは、台風17号「チェービー」。この後、速度を上げながら北上し、あす10月1日（火）午後3時には、千葉県銚子市の南南東の海上へ進んだ後、本州から北海道の東海上を北上する進む見込みです。 台風17号は、「上陸の可能性は低く、比較的コンパクト」です。 千葉県や茨城県に