記者会見する自民党の小泉進次郎選対委員長＝30日午後、東京・永田町の党本部自民党の小泉進次郎選対委員長は30日の就任記者会見で、1月の地震や先の記録的豪雨で被害に遭った石川県能登地方へ、10月2日に視察で入ると明らかにした。「被災地復興をしっかり進める。現場の声に耳を傾けたい」と述べた。10月27日投開票の次期衆院選を見据えて復興に積極的な姿勢をアピールし、党の信頼回復につなげる狙いがあるとみられる。小野