週明け３０日の香港マーケットは、主要８２銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比５０１．３８ポイント（２．４３％）高の２１１３３．６８ポイントと５日続伸し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２０９．８９ポイント（２．８８％）高の７５０９．７９ポイントと１２日続伸した。ハンセン指数は昨年２月以来、約１年８カ月ぶりの高値水準に達している。売買代金は５０５８億３８４０万香港ドルと大商