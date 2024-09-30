低価格で質のいい生活雑貨やコスメ、ガジェットが豊富な3COINS（以下、スリーコインズ）。そんなスリーコインズが、「3COINS MEN」として、メンズ雑貨の展開を開始しました。今回は、メンズ雑貨の詳細や店舗、通販サイトでの販売などをご紹介します。「3COINS MEN」とは？ 「3COINS MEN」は、スリーコインズを運営するパルグループホールディングスの男性社員の企画によって実現したものだそうです。デザインもラインナップも、ス