ロッテの佐々木朗希が10月1日の楽天戦に先発する。佐々木は球団を通じて「レギュラーシーズン最後の登板となると思いますし、とても大事なゲームになるので、しっかりと投げられるように頑張ります」とコメントした。佐々木は今季楽天戦、2試合・12回を投げ、2勝0敗、防御率3.00。楽天モバイルパークでは4月14日に登板し、7回・106球を投げ、2失点に抑え白星を手にしている。