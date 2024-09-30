馬乗りで虫歯治療か。入所者を死なせた疑いで歯科医師らを書類送検です。業務上過失致死の疑いで書類送検されたのは、大阪市阿倍野区の男性歯科医師（６１）と兵庫県西宮市の女性看護師（５５）です。２人は今年５月、大阪市淀川区にある障がい者支援施設で、入所者の橋本邦彦さん（当時６９）を虫歯の治療中、胸や腹を押さえつけ急性呼吸障害などで死亡させた疑いがもたれています。橋本さんは重度の知的障がいがあり、女性