北海道小樽市で飲酒運転の車が乗用車と正面衝突し、大学院生が死亡した事故で、逮捕された男は札幌市内の飲食店をはしごし、およそ１１時間半にわたって酒を飲み歩いていたことが新たにわかりました。函館市の大沢亮汰容疑者は９月２２日、小樽市銭函の国道で酒気帯びの状態で車を運転し、対向車と衝突して札幌市の大学院生・田中友規さんを死亡させた疑いが持たれています。警察によりますと、大沢容疑者は事故を起こす前日の午後