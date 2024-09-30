「出会い系喫茶」を隠れみのに売春を仲介か。店長の男らを逮捕です。売春防止法違反の疑いで逮捕されたのは、大阪市北区の出会い系喫茶「Ｔｕ−Ｂａ梅田店」の店長・村上洋介容疑者（４８）と従業員の原圭介容疑者（３９）です。警察によりますと、村上容疑者らは今年５月、６０代の男性客に、店内にいた３０代の女性を引き合わせ、売春を仲介した疑いなどがもたれています。その手口はこうです。村上容疑者らは女性に報酬