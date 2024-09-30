「ソフトバンク−オリックス」（３０日、みずほペイペイドーム）スタメンが発表され、ソフトバンクの柳田悠岐外野手が「２番・指名打者」で名を連ねた。柳田は右太もものけがで６月１日に出場選手登録を抹消されていたが、この日、１軍に昇格した。