日本スケート連盟は３０日、都内で２０２４−２０２５シーズンのフィギュアスケート記者会見を行った。昨季で現役引退した元世界王者の宇野昌磨さんは、松岡修造さんとともに司会を行った。２人は選手に今季のテーマなどを聞きながら軽快トーク。現役選手たちへ、宇野さんは「挑戦には失敗がつきもの。成功より失敗から学ぶことの方が多かった。全力で失敗して成功してください」とアドバイスを送った。事前の段取りでは松岡