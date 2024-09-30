「阪神−ＤｅＮＡ」（３０日、甲子園球場）前夜逆転勝利で２位を確定させた阪神は、今季甲子園最終戦に挑む。先発の青柳は今月３度目のＤｅＮＡ戦。「見に来てくれるファンの方もいますし。自分の試合は全部勝つ気持ちで投げている」と白星で飾る。左太ももの肉離れで離脱していた小幡がこの日から１軍復帰。佐藤蓮、川原もプロ初の１軍昇格を果たした。試合開始は１８時の予定。両チームのスタメンは次の通り。【阪神】